المالية: ارتفاع دين الهيئات الاقتصادية لـ 585.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

ارتفعت ديون الهيئات الاقتصادية إلي 585.531 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 462.5 مليار جنيه في الربع الأول من نفس العام بفارق 122.8 مليار جنيه.





قال تقرير صادر عن وزارة المالية أن حجم ذلك الدين المطروح في صورة اقتراض تلك الهيئات من بنك الاستثمار القومي بلغت 181.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 69.322 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من نفس العام.



