المالية: ارتفاع دين الهيئات الاقتصادية لـ 585.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

ارتفعت ديون الهيئات الاقتصادية إلي 585.531 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 462.5 مليار جنيه في الربع الأول من نفس العام بفارق 122.8 مليار جنيه.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية أن حجم ذلك الدين المطروح في صورة اقتراض تلك الهيئات من بنك الاستثمار القومي بلغت 181.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 69.322 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من نفس العام.
ووصلت ودائع الهيئات الاقتصادي لدي حساب الخزانة الموحد نحو 6.545 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 10.7 مليار جنيه في سبتمبر 2018 .
يشار إلي أن جملة الدين العام المحلي بنهاية العام الماضي سجلت 3.9 تريليون جنيه بعد أن كان 3.76 تريليون في سبتمبر 2018.