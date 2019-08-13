ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طواف الوداع .. على جمعة يوضح مدى صحة حج من تركه .. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:38 م
طواف الوداع
طواف الوداع
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن طواف الوداع هو تحية البيت الحرام، منوهًا بأنه علاقة بين الحاج وبين بيت الله الحرام.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من ترك طواف الوداع؟»، أن طواف الوداع هو سُنة عند أبي حنيفة -رضي الله عنه-، ولكنه فريضة عند الأئمة الثلاثة الآخرين -رضي الله تعالى عنهم-، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي جعل في ترك طواف الوداع دم، أي أن من لم يؤد طواف الوداع يكون عليه الذبح.

وأضاف أن طواف الوداع عند الجميع ليس من الحج، ولكنه علاقة بين الحاج وبين بيت الله الحرام، فحج من لم يودع صحيح ومقبول بمشيئة الرحمن، فمن ترك الوداع فليذبح على سبيل الورع، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «واجعل آخر عهدك بالبيت الطواف»، وهو ما يتحقق بالجمع بين طواف الإفاضة والوداع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز جمع طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد.. الإفتاء تجيب

هل يجوز جمع طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد.. علي جمعة يجيب

الإفتاء تبيح جمع طواف الإفاضة في الوداع

اسأل المفتي.. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد

طواف الإفاضة أحكامه ووقته وكيفيته للحائض وحكم جمعه مع طواف الوداع

ما هو طواف الإفاضة .. وحكم من تركه وكيفية أدائه.. و5 أسماء أطلقها العرب عليه

ترشيحاتنا

فان دايك يستعد للقب السوبر الأوروبي .. شاهد ماذا فعل

لهذا السبب عليك بتناول تفاحة واحدة يوميا.. لن تصدق

الصربي ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك

الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي

إنسانية الملك.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد لقاء طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف سبب التراجع عن التعاقد مع رامون دياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة