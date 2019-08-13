طواف الوداع .. على جمعة يوضح مدى صحة حج من تركه .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن طواف الوداع هو تحية البيت الحرام، منوهًا بأنه علاقة بين الحاج وبين بيت الله الحرام.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من ترك طواف الوداع؟»، أن طواف الوداع هو سُنة عند أبي حنيفة -رضي الله عنه-، ولكنه فريضة عند الأئمة الثلاثة الآخرين -رضي الله تعالى عنهم-، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي جعل في ترك طواف الوداع دم، أي أن من لم يؤد طواف الوداع يكون عليه الذبح.
وأضاف أن طواف الوداع عند الجميع ليس من الحج، ولكنه علاقة بين الحاج وبين بيت الله الحرام، فحج من لم يودع صحيح ومقبول بمشيئة الرحمن، فمن ترك الوداع فليذبح على سبيل الورع، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «واجعل آخر عهدك بالبيت الطواف»، وهو ما يتحقق بالجمع بين طواف الإفاضة والوداع.