دراجة لكل مواطن.. تغيير أسلوب النقل يشعل سباق العجلات على الأسفلت.. تفاصيل

أشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجة لكل مواطن"، التي تهدف لتغيير ثقافة التنقل لدى المواطنين، وتوفير استهلاك المحروقات، وستحدث منافسة مع أتوبيسات النقل، مطالبًا أن يكون التطبيق تجريبيًا في البداية بالمحافظات الإقليمية.



وأبدى "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تحفظه على استخدام الدراجات في القاهرة، لما تواجهه مبادرة دراجة لكل مواطن من معوقات، أبرزها أن الطرق ليست مؤهلة، وعدم وجود مسار لها في كل الطرق وعمل إشارات وتطويرها في كل الأماكن.



وحذر عمرو الجوهري من الاستخدام العشوائي للدراجات ضمن مبادرة دراجة لكل مواطن حتى لا تتحول لمشكلة مثل التكاتك، ولذا يجب أن تكون فكرة تعميم الدراجات واستخدامها في التنقل مبنية على دراسة عميقة.



وأكد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة البدء بدعوة الشباب للتجاوب مع المبادرة لأنها الفئة التي ستكون أكثر استخدامًا لها لو تم تنفيذها.



وتطلق قريبا وزارة الشباب والرياضة، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، وذلك من أجل تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.



ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.



وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.