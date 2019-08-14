ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الباسط حمودة: بدايتي كنت طالع أردد ورا سعيد صالح في فيلم أرزاق يا دنيا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:01 ص
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
كـريـم الـخـطـيـب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيل فاروق الفيشاوي.. ريهام سعيد: أنا خايفة

عبد الباسط حمودة يتحدث عن بدايته مع الغناء الشعبي.. وهذا المطرب هو من اكتشفه

عبد الباسط حمودة: مليش في أكل اللحمة وأحب الطبيخ بالليل.. فيديو

عبد الباسط حمودة: الأرزاق بتاعت ربنا.. واحنا أصحاب الأغنية الجميلة

ترشيحاتنا

النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق

مدرب ليفربول: السوبر الأوروبي أولوية.. ولا أفكر الآن في الفوز بـ البريميرليج

بعد انتهاء العيد.. الجهاز المصرفي يعمل بكامل طاقته بأوامر البنك المركزي.. والأسبوع المقبل ينتظر حسماً لأسعار الفائدة

استعدادات ضخمة لـ حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

أثناء تنظيف سلاحه.. خطأ ينهى حياة مأمور قسم الشروق

ترامب : نريد تحقيقا شاملا في وفاة رجل الأعمال إيبستين في السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة