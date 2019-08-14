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وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:10 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
يعمل مطورو تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، على إضافة العديد من الميزات الجديدة للتطبيق، ومن أهمها تلك الميزة التى تم الإعلان عنها في شهر فبراير من العام الجارى، ألا وهى ميزة القفل عبر بصمة الأصابع "Fingerprint lock ".

ووفقًا لموقع "androidcentral" التقني، فإن واتساب قد سبق وأن طرح ميزة الأمان "Fingerprint lock" لمستخدمى نظام التشغيل iOS، وبعد عدة شهور أصبحت الميزة متاحة أخيرًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد "Android".

وتعتبر ميزة القفل عبر بصمة الأصابع "Fingerprint lock "، ميزة حماية إضافية لتطبيق واتساب، وتتيح تلك الميزة لمستخدمي أندرويد باستخدام مستشعر البصمة لفتح تطبيق واتساب "WhatsApp".

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمى نظام التشغيل أندرويد بالرد على الرسائل الرسائل أو المكالمات الواردة من خلال قائمة الإشعارات حتى وإن كان التطبيق مغلقا، على غرار ميزة المصادقة على نظام التشغيل "iOS".

ولتجربة ميزة "Fingerprint lock" عليك تحميل آخر إصدار من تطبيق واتساب (2.19.221)، ويجب أن ترى خيار ميزة القفل هذا في تبويب الخصوصية في إعدادت التطبيق.

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