ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمبرى بـ 150 جنيها.. اسعار السمك اليوم الاربعاء 14 أغسطس 2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:05 ص
محمد صبيح
استقرت اسعار السمك اليوم بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 14 أغسطس 2019 داخل السوق.

وسجل كيلو البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.

وسجل كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 140 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.

ترشيحاتنا

عقب انتحاره .. ترامب يطالب بإجراء تحقيق عاجل في وفاة صديقه

أمين الفتوى يوضح حكم من ذهب للشراء والتسوق بعد طواف الوداع

الكاوتش وموعد التحرك أهمها.. تعرف كيف تطمئن على السيارة قبل السفر.. فيديو

لهذا السبب.. منة فضالي تحذف صورتها بـ البكينى

سجل أعلى نقطة عالميا أمس.. شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

عائد مالي بواقع 3 أشهر.. اعرف قيمة وإجراءات الحصول على نفقات الجنازة في قانون المعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة