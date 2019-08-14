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رياضة

الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة ديكاداها في دوري الأبطال

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:44 م
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسي
تقرر حضور ١٠ آلاف مشجع لمباراة فريق الزمالك أمام ديكاداها بطل الصومال المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا.

وطبع نادي الزمالك بطبع ١٠ آلاف تذكرة سيتم ارسالها اليوم لمديرية أمن الاسكندرية لختمها قبل طرحها للبيع.


يذكر أن الجهات الأمنية رفضت اقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في بتروسبورت وقررت نقلها لملعب برج العرب.

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