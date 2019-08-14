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أخبار العالم

ألمانيا ترغب في شراكة وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:24 م
المستشارة الألمانية،
المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل
أ ش أ
أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن رغبتها في أن تحافظ بريطانيا على الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عن التكتل، "بريكست".

وقالت ميركل - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لتوانيا جيتاناس نوسيدا الذي يزور ألمانيا - "تحدثنا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأكدنا الرغبة في انسحاب يثمر شراكة وثيقة بين بريطانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، يعمل على التوصل لاتفاق جديد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع استمرار الاستعدادات لخروج بريطانيا دون اتفاق من التكتل، بحلول 31 أكتوبر القادم.

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