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رياضة

أسطورة إنجلترا جاري نيفيل يكشف اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد هاني
أكد جاري نيفيل لاعب المنتخب الإنجليزي الأسبق ومانشيستر يونايتد أن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول سيغادر صفوف الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وتحدث نيفيل خلال حواره مع قناة "Sky Bet" مع جيمي كاراجر قائد ليفربول السابق: "أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".

وأضاف خلال حديثه عن محمد صلاح قائلًا: "كاراجر يعرف ولكن لن يقول، تعرف متى يحب اللاعب الخروج من الفريق الذي يلعب فيه".

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية عن اقتراب انتقال محمد صلاح لأحد فريقي ريال مدريد أو برشلونة، لكن تم تأجيل التفاوض بعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.

ويستعد اليوم محمد صلاح رفقة ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لمواجهة تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب "بشكتاش" بمدينة إسطنبول.

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