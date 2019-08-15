قبل بدء الدراسة.. تعرف على النظام الجديد المقرر تطبيقه على طلاب 2 ثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التعليم الجديد سيصل إلى طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي القادم 2019/2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2019/2020، ستكون دراستهم بالكامل إلكترونية على أجهزة التابلت التي تسلموها منذ العام الدراسي الماضي 2018/2019.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن دفعة الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020، لن تتسلم كتبا مدرسية مطبوعة، وسيتم الاكتفاء بوضع النسخ الإلكترونية من المناهج المدرسية على التابلت الموجود مع الطلاب.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التشعب في الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية التراكمية الجديد، سوف يكون إلى علمي وأدبي "فقط"، وسيتم إلغاء الانقسام إلى علمي علوم وعلمي رياضة.



وعن نظام الامتحانات، قالت وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي القادم 2019/2020، سوف يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح في شكل امتحانات إلكترونية مثلهم مثل طلاب الصف الأول الثانوي، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيمتحنون إلكترونيا العام القادم قدرهم 1.5 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف تجرى الامتحانات خلال العام الدراسي على 4 مرات لجميع المواد الدراسية الأساسية المنصوص عليها، ليتم حساب درجات أعلى امتحانين إلى المجموع النهائي للطالب في الثانوية التراكمية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم حساب المجموع في الثانوية التراكمية على درجات امتحانات الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، مؤكدةً أن درجات طلاب الصف الثاني الثانوي العام القادم ستحسب ضمن مجموع الثانوية العامة التراكمية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر بدء الدراسة للعام الجديد 2019 / 2020، اعتبارا من يوم 21 سبتمبر 2019 على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى.



ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن موعد بدء الدراسة 2019 / 2020 بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي سيكون قبل هذا الموعد بعشرة أيام، أي يوم 11 سبتمبر 2019.



كما تقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.