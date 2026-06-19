قديم وتم الحكم على المتهمين.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة منزل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بسرقة بعض محتويات منزله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه خلال شهر يوليو 2025 تبلغ لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية من القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام (زوجة شقيقه ، وشقيقيها – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "باب شرق ، سيدى جابر") بسرقة بعض محتوات منزله الكائن بدائرة القسم.. حيث تم ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم آنذاك وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول الميراث بين القائم على النشر وشقيقه "زوج المشكو فى حقها".

وبتاريخ 21 مايو الماضى تأيد حكم ضد المشكو فى حقهم بالحبس 3 سنوات فى ذات الواقعة.. وقد تم ضبط المشكو فى حقهم.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم.





