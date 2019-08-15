محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول.





جاء محمد صلاح ثالث عربي يحصد لقب السوبر الأوروبي بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي، وكذلك توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد.





وبات محمد صلاح أول لاعب مصري يحصد هذا اللقب في تاريخ احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.



