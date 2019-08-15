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رياضة

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:27 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول.

جاء محمد صلاح ثالث عربي يحصد لقب السوبر الأوروبي بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي، وكذلك توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصري يحصد هذا اللقب في تاريخ احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.

فوز ليفربول بالسوبر الأوروبي يعد هو الرابع في تاريخ الريدز، حيث كانت آخر بطولة فاز بها عام 2005 على حساب سسكا موسكو الروسي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف الريد حينها كل من جبريل سيسيه هدفين، ولويس جارسيا هدفا.

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