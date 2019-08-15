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مرأة

بلوك غجري.. مايا دياب تبرز أنوثتها بإطلالة غير متوقعة في ألبومها الجديد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:16 ص
مايا دياب
مايا دياب
آية التيجي
نشرت مايا دياب المطربة والإعلامية صورًا جديدة عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وهي بإطلالة مختلفة وغجرية، مستوحاة من الإطلالات البدوية، وقد عبر جميع متابعيها عن مدى إعجابهم الشديد بهذه الإطلالة.

وأوضحت مايا دياب في تعليق على صورتها أن هذه الإطلالة هي التي قامت باعتمادها في ألبومها الجديد، والذي تم طرحه على يوتيوب باسم "يابا يابا".

وارتدت مايا دياب قميصًا باللون الاوف وايت القصير، وعليه بليرو باللوز الأسود في الأحمر، وقد ارتدت على شعرها عمة كبيرة باللون الأسود.

وتركت مايا دياب شعرها منسدلًا على كتفيها بشكل بسيطة وأنيق للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها تعمدت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري أحمر شفاه.

وأكملت ماديا دياب إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اعتمدت إكسسوارات مصنوعة من الريش، وأساور باللون الذهبي على معصميها.


واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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