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انكماش الاقتصاد الألماني بسبب تراجع الصادرات

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت الأرقام الرسمية عن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 1ر0 فى المائة في الربع الثانى من العام خلال الفترة من اول ابريل حتى نهاية يونيو الماضى.

وأرجع مكتب الاحصاء الاتحادى هذا التراجع في إجمالى الناتج المحلى مقارنة بالربع الأول من العام لانكماش الصادرات الألمانية.

وبهذه النتيجة، يتراجع معدل النمو السنوى للاقتصاد الألماني إلى 4ر0 فى المائة، وكان الاقتصاد الألماني تجنب بصعوبة السقوط فى حالة ركود العام الماضى.

وقال عدد من خبراء الاقتصاد إن المؤشرات الأولية عن نتيجة العام بأكمله ما زالت غير واضحة، حيث جاءت عمليات الاستطلاع لعملية التصنيع التى اجريت خلال شهر يوليو الماضى قاتمة.

ومن ناحية أخرى، فإنه رغم أن كافة الارقام جاءت سلبية غير أن إنفاق الأسر والحكومة ارتفع حيث جاء الاستثمار خارج قطاع التشييد.

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