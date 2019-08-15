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مقتل شخصين في تحطم طائرة شرق العاصمة الإيرانية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:07 ص
تحطم طائرة تدريب
تحطم طائرة تدريب في إيران
أحمد محرم
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن شخصين لقيا مصرعهما اليوم الخميس، إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة جرمسار بمحافظة سمنان.

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فرضت عليه نتيجة البرنامج النووي، يعاني من نقص حاد في قطع الغيار وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة وخلال هذا العام والأعوام السابقة تعرضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.

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