موجة حارة ورياح مثيرة للغبار تضرب الكويت

أكدت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الخميس، أن موجة شديدة الحرارة ورياح مثيرة للغبار ستضرب الكويت اليوم.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الطقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقالت إن الرياح المثيرة للغبار تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، خاصة على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.
وذكرت أنه مع حلول المساء سيكون الطقس حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.
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وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الطقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقالت إن الرياح المثيرة للغبار تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، خاصة على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.
وذكرت أنه مع حلول المساء سيكون الطقس حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.