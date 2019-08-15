اهم الاخبار .. رفع أسعار السجائر.. تجسس هواوي على عملائها.. مفاجأة في مقتل طالبة البحيرة.. تطور مهم للمستبعدين من التموين

من 4.5 إلى 6%.. الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر



قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني إنه تقرر زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 14 أغسطس 2019، بنسبة من 4.5 إلى 6%...للمزيد قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني إنه تقرر زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 14 أغسطس 2019، بنسبة من 4.5 إلى 6%...للمزيد اضغط هنا





قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ ٣٥٠ مليون يورو لتجديد الخط الأول من مترو الأنفاق



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي..للمزيد ا



التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي..للمزيد ا ضغط هنا





تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المستبعدين وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية..للمزيد اضغط هنا



فضيحة.. هواوي تجسست على عملائها لصالح حكومات بدول شمال إفريقيا



تهمت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة هواوى الصينية بالتجسس على عملائها، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مع الصين التي نتج عنها قطيعة لمدة معينة ..للمزيد تهمت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة هواوى الصينية بالتجسس على عملائها، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مع الصين التي نتج عنها قطيعة لمدة معينة ..للمزيد اضغط هنا



مفاجأة.. المدير الفني الجديد للزمالك لا يعلم بخبر تعيينه



فجر الصربى أليكساندر ستانويفتيش المدير الفنى المرشح لتدريب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل فى تصريحات صحفية اليوم حول إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تعيينه مدربا للفريق الأول لكرة القدم..للمزيد



تفاصيل محاضرة لاسارتي مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة مع لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر..للمزيد ا



هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي بسبب الشيطان؟.. علي جمعة يجيب فجر الصربى أليكساندر ستانويفتيش المدير الفنى المرشح لتدريب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل فى تصريحات صحفية اليوم حول إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تعيينه مدربا للفريق الأول لكرة القدم..للمزيد اضغط هنا عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة مع لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر..للمزيد ا ضغط هنا



جاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال (هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي تكون بسبب الشيطان؟..للمزيد



أول تحرك من البرلمان بشأن اختلاط الرجال والنساء في صفوف صلاة العيد جاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال (هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي تكون بسبب الشيطان؟..للمزيد اضغط هنا



تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن مركز القوصية في أسيوط، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي العديدة..للمزيد تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن مركز القوصية في أسيوط، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي العديدة..للمزيد اضغط هنا



مفاجأة.. والد طالبة البحيرة أمر شقيقيها بذبحها.. وألقى جثتها وعشيقها من البلكونة



«التار ولا العار» مصطلح انتشر قديما في الصعيد، فجرائم الشرف هي الأصعب بين كل جرائم القتل ودائما ما يكون القاتل الأب أو الأخ الأكبر..للمزيد



حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية و3 ضباط «التار ولا العار» مصطلح انتشر قديما في الصعيد، فجرائم الشرف هي الأصعب بين كل جرائم القتل ودائما ما يكون القاتل الأب أو الأخ الأكبر..للمزيد اضغط هنا



ذكرت وكالة "رويترز" أن حكومة جبل طارق أفرجت عن قبطان الناقلة البريطانية "جريس 1" و3 ضباط من طاقمها..للمزيد



صفقة نيمار تبتعد عن برشلونة وريال مدريد

كدت صحيفة "آس" الإسبانية، الصادرة اليوم الخميس، ان نادي باريس سان جيرمان عرض على ريال مدريد الحصول على خدمات اللاعب فينيسيوس مقابل تسهيل صفقة نيمار لصالح الميرنجي ..للمزيد

ذكرت وكالة "رويترز" أن حكومة جبل طارق أفرجت عن قبطان الناقلة البريطانية "جريس 1" و3 ضباط من طاقمها..للمزيد اضغط هنا كدت صحيفة "آس" الإسبانية، الصادرة اليوم الخميس، ان نادي باريس سان جيرمان عرض على ريال مدريد الحصول على خدمات اللاعب فينيسيوس مقابل تسهيل صفقة نيمار لصالح الميرنجي ..للمزيد اضغط هنا

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