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حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية و3 ضباط

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:16 ص
الناقلة الإيرانية
الناقلة الإيرانية جريس 1
أحمد محرم
ذكرت وكالة "رويترز" أن حكومة جبل طارق أفرجت عن قبطان الناقلة البريطانية "جريس 1" و3 ضباط من طاقمها.

ونقلت الوكالة عن رئيس المحكمة العليا في جبل طارق أنه لولا التحرك الأمريكي لكانت الناقلة الإيرانية قد أبحرت.

وذكرت قناة "العربية" أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لسلطات جبل طارق البريطانية لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1".

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق سيتم الإفراج عنها اليوم، الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، قوله إنه لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة "جريس 1".

وأكدت المصادر، أن بيكاردو أصبح متأكدًا أن الناقلة "جريس 1" لم تعد متجهة إلى سوريا.

وأوضحت قبطان السفينة أعطى رئيس وزراء جبل طارق تعهدًا مكتوبًا بعدم نقل النفط إلى سوريا، لذلك لن يطلب بيكاردو من القاضي تمديد فترة احتجازها خلال جلسة استماع للمحكمة اليوم الخميس.

واستولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو"، التي ترفع علم بريطانيا في 19 يوليو بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من احتجاز فريق من مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة، التي تبلغ حمولتها 15 ألف طن، وهي تمر عبر مضيق جبل طارق بعد أن تأكد أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

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