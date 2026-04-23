إعلامي يطلق صرخة لإنقاذ الدراويش.. كيف نستعيد بريق برازيل الكرة المصرية؟

أطلق الإعلامي أحمد فؤاد رسالة وصفها بـ“الصرخة” لإنقاذ النادي الإسماعيلي، معربا عن قلقه من تدهور أوضاع النادي خلال الفترة الأخيرة، واعتباره مهددا بالهبوط والابتعاد عن الدوري الممتاز، وهو ما قد يؤثر على تاريخه ومكانته في الكرة المصرية.

وأشار أحمد فؤاد عبر حسابه على "فيسبوك" إلى أن النادي الإسماعيلي، المعروف بلقب “برازيل مصر” بسبب أسلوبه الكروي المميز، يمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخه، مؤكدا أن تراجع مستواه لا يخص مدينة الإسماعيلية وحدها، بل يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية بشكل عام، لما يمثله النادي من قيمة فنية وتاريخية.

ودعا فؤاد إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل لإنقاذ النادي، مؤكدا أن الحلول الجذرية لأزمات الأندية الشعبية تتمثل في إيجاد دعم مالي ، سواء من خلال دمجها مع أندية الشركات أو إقامة شراكات استراتيجية تضمن توفير السيولة اللازمة لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.

واقترح كذلك دراسة نماذج الأندية الاستثمارية مثل بيراميدز، وتعميم تجارب مماثلة في محافظات أخرى، بهدف خلق توازن في المنافسة المحلية وتعزيز قوة الدوري المصري، بما يعود بالنفع على الكرة المصرية بشكل عام.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي، بل هو جزء أصيل من تاريخ الكرة المصرية، كونه أول نادٍ مصري يحقق بطولة إفريقية، إلى جانب كونه من أبرز الأندية التي قدمت مواهب كبيرة للمنتخبات الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ عليه واجب وطني يستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان استمراره في مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.