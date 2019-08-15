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تعليم

مطروح جاهزة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:43 م
صدى البلد
ايمن محمود
أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس، أن تعليم مطروح استعد لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بعد غد السبت.

وأضاف أن ٤٤٠ طالبا يؤدون الامتحان بخمس لجان امتحانية بمدن مرسي مطروح وبراني وسيوة والضبعة والحمام وسط إجراءات أمنية مشددة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية أمن مطروح ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح مدير التعليم أنه تم التأكيد علي رؤساء اللجان الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلي بضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأشار" النيلى" إلي أنه تم التأكيد لرؤساء اللجان علي ضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو اكتشاف الخطأ ومعالجته فورا دون تعقيد على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه نبه علي مسئولي اللجان الامتحانية كذلك بسرعة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة واللجنة الثلاثية المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها علي الفور.

كما تابع النيلي جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال مراقبي اللجان الامتحانية وتوافر كافة سبل الإقامة الجيدة والإعاشة المتميزة إيمانا بقيمة ومكانة المعلم المصري.

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