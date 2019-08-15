على غرار حقل ظهر.. الإعلان عن كشف غازي كبير في المحلة الكبرى قريباً

نظّم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان المشروعات القومية الكبرى "الاستكشافات البترولية أمل مصر" بمقر قاعة المجلس.





تحدث في الندوة الدكتور فتحى أحمد ياسين أستاذ الكيمياء البترولية كلية العلوم جامعة الزقازيق، موضحًا أهمية المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي.





وأشار الى مصادر الطاقة وأنها تنقسم الى مصادر متجددة ومصادر غير متجددة وتطرق الى ان البترول يعد من اكثر مصادر الطاقة استخداما.





وأعطى نبذة تاريخية عن الاكتشافات البترولية فاكتشفه الفراعنة فى مصر من 10 الالاف سنة وكانوا يستخدمونه في علاج بعض الامراض الى جانب طلاء السفن والتحنيط واشياء اخرى، واشار الى اهم الاكتشافات الحديثة منذ اكتشاف حقل الغردقة عام 1901 وحتى اكتشاف حقل ظهر 2015 ويحوى هذا الحقل احتياطي يقدر نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.





كما أوضح أنه تم اكتشاف البترول فى الغربية بقرية الجزيرة مركز زفتى وقدر حجم إنتاج البئر 25 مليون قدم مكعب بما يكافئ 5900 برميل زيت يوميًا، وقال ان البترول يمثل 25% من مصادر الطاقة بمصر وأوضح أهمية استغلال البترول واستغلال قدرة الشباب فى الاستكشافات.





وصرح بأنه سيتم قريبًا الاعلان عن كشف غازى كبير مثل حقل ظهر بمدينة المحلة الكبرى ودار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وطالبوا بضرورة استغلال أفكار شباب المخترعين على مستوى الجمهورية وتطبيقها على أرض الواقع.





شارك فى الندوة لفيف من موظفي المجلس والوحدات المحلية على مستوى المركز بحضور المهندس طارق عبد الله نائب مجلس المدينة صبحى عليوه العلاقات العامة بمجلس المدينه .



