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المنتجين الزراعيين تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:18 م
فريد واصل نقيب المنتجين
فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين
شيماء مجدي
أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن إنتاج الأسماك في مصر أصبح قليلا مقارنة بحجم الاستهلاك، مرجعا ذلك إلى إغلاق بعض المزارع المتخصصة في الإنتاج السمكي مثل بحيرات قارون والمنزلة لتطويرهما.

وأضاف "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطوير المزارع الآن أصبح أمرا ملحا بعد أن انتشر التلوث في المزارع والذي كان يصيب الأسماك بالأمراض وقد يؤدي إلى وفاة مستهلكيها، معلقا: "ليس مهما غلاء أسعار الأسماك ولكن الأهم صحة المواطنين".

وأشار إلى أن هناك بعض المزارع التي لديها مشكلات لم يتم حلها حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار إيجارات تلك المزارع، منوها بأن عملية تطوير وتنقية المزارع سيضاعف من الإنتاج.

وقال إنه يمكن استيراد الأنواع غير الموجودة من الأسماك في الأسواق لزيادة المعروض من الإنتاج السمكي مما يساهم في خفض أسعاره.

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