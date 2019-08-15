5 معلومات عن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة .. تعرف عليها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وذلك لبحث إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم.



وينشر موقع صدى البلد 5 معلومات عن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية:



= البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.



= ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.



= البوابة تشمل فرصا استثمارية بإجمالي مساحة أراض مطروحة بحوالي 6 ملايين متر مربع.



= حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة.



= وضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية.