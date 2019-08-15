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رياضة

بعد الخطوبة .. شاهد .. الظهور الأول لـ باهر المحمدي في معسكر الإسماعيلي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:38 م
باهر المحمدى
باهر المحمدى
حبيبة معتز
ظهر مساء اليوم الخميس، اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي في معسكر الفريق بـ6 أكتوبر، وذلك بعد غيابه عن بداية المعسكر أمس بسبب خطوبته.

وبدأ النادي الإسماعيلي معسكره الجديد مساء أمس الأربعاء، ويستمر هذا المعسكر حتي يوم 24 أغسطس الجارى، وذلك من أجل الإستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية.

وشارك اللاعب باهر المحمدى في مران الدراويش اليوم وهو في حالة معنوية رائعة، بعد حفل خطوبته التي أقيمت أمس في بورسعيد، وكانت سببا في غيابه عن المران بإذن من الجهاز الفني للفريق.

ويعتبر باهر المحمدى الأن من أهم نجوم الدراويش خاصة بعد رحيل الثنائي محمود متولي ومحمد عواد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير بالذكر أن باهر المحمدى مستمر عقده مع النادي الإسماعيلي حتي عام 2023، كما أنه ينتظر زيادة قيمة عقده كما وعده مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان.
بعد الخطوبة .. شاهد .. الظهور الأول لـ باهر المحمدي في معسكر الإسماعيلي
بعد الخطوبة .. شاهد .. الظهور الأول لـ باهر المحمدي في معسكر الإسماعيلي
بعد الخطوبة .. شاهد .. الظهور الأول لـ باهر المحمدي في معسكر الإسماعيلي
بعد الخطوبة .. شاهد .. الظهور الأول لـ باهر المحمدي في معسكر الإسماعيلي

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