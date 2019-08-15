بكري: منظمات المجتمع المدني أشادت بأسلوب الشرطة في فض اعتصام رابعة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمات المجتمع المدني أشادت بأسلوب الشرطة المصرية في فض اعتصام رابعة.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشرطة المصرية تمسكت بضبط النفس أثناء التعامل مع الجماعة الإرهابية.



وأشار مصطفى بكري، إلى أن الشرطة المصرية فتحت ممرا آمنا لخروج المعتصمين دون أي ملاحقات تذكر.



وأوضح مصطفى بكري، أن لجنة التحقيقات المستقلة التي تم تشكيلها بقرار من الرئيس السابق وقتئذ، المستشار عدلي منصور كشفت أن أول شهيد سقط في فض اعتصام رابعة كان من رجال الشرطة.