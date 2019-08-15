شاهد.. الحضرى ينشر فيديو يتصدى فيه لركلة جزاء

نشر عصام الحضرى فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موفع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر عصام الحضرى وهو يتصدى لركلة جراء يصوبها احد اصدقائه.



وعلق عصام الحضرى على الفيديو " قائلا " أنا كسبت التحدي وفي انتظار الحفلة يا نجم".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



السد العالى ـــ عاش ياحضرى ـــ وحش افريقيا.