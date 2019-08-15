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فن

خدي قلبي والله.. وصلة غزل من الجماهير لـ سارة الشامى ...شاهد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:26 م
سارة الشامى
سارة الشامى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت سارة الشامى على الصورة "احتوى الفوضى التى بدخلك"، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

انتي عسل اوووي ـــــ قمر وربنا ــــ خدي قلبي والله

يُذكر أن آخر أعمال سارة الشامى، مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال ومحمد رياض، وتم طرحه في رمضان 2018.

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