موافقة الشباب والرياضة بالجيزة على عقد عمومية الزمالك

حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على الجمعية العمومية المقرر لها الشهر المقبل.



وفتح نادي الزمالك باب الترشيح اليوم على أن يستمر ليوم السبت المقبل قبل عقد الانتخابات بداية الشهر المقبل.



وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خطابًا رسميًا لنادي الزمالك يتضمن الموافقة على عقد العمومية على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء مجلس إدارة بجانب أمين صندوق.