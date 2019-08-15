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فن

فى احدث ظهور.. تامر حسنى يوجه تحية للجمهور من داخل السيارة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:37 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان تامر حسنى صور جديده له من خلال موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام".

وعلق تامر حسنى على الصورة، قائلا: " مساء العسل على الناس العسل".

وتفاعل عدد كبير من متابعي تامر حسني مع الصورة، وعلق بعضهم قائلا: " مساء النور على احلى تامر حسني بالعالم ، كل عام وانت بخير ، والنبى انت اللى عسل".

يذكر ان الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.


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