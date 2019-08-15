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رياضة

الزمالك بزيه الأبيض أمام ديكاداها بطل الصومال في دور الـ64 لدوري الأبطال

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:50 م
فريق الكرة الأول
فريق الكرة الأول بنادي الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق ديكاداها بطل الصومال عن ارتداء الفريق زيه الرسمي وهو الأبيض، بينما يرتدي الفريق الضيف الزي اللبني، كما يرتدي حارس الزمالك الزي الأسود بينما يرتدي حارس ديكادها الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني للمباراة أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا مساء غد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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