تعرف على رسوم الدراسات العليا بـ اداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس فتح باب التقديم للدراسات العليا بكل أقسام الكلية.



وجاءت رسوم التقديم للدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس كالتالي:



لفتح ملف التقديم علي المتقدم تسديد مبلغ 500 جنيه، ومبلغ 30 جنيها لدليل الدراسات العليا، و10 جنيهات دليل المكتبة، و50 جنيها حوالة.



وهناك رسوم أساسية وهي، 1506 جنيهات رسوما أساسية لمرحلة الدبلوم، و 1856 جنيها رسوما أساسية لمرحلة الماجستير، و 2656 جنيها رسوما أساسية لمرحلة الدكتوراه.



وحددت الكلية رسوما مختلفة لعدد الساعات وهي ، 500 جنيه عدد الساعات لمرحلة الدبلوم عن كل ترم، و 1125 جنيها عدد ساعات مرحلة الماجستير عن كل ترم، و2000 جنيه عدد ساعات مرحلة الدكتوراه عن كل ترم.