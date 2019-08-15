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فن

بالأصفر.. هند صبرى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:55 م
هند صبرى
هند صبرى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعلقت هند صبرى " الشمس المشرقة الصفراء لـ # الصيف ... نعم من فضلك! ".

وتفاعل عدد كبير من الجماهير وجاءت كالآتي:

بساطة أنيقة وأبتسامة رقيقة وطلة رائعة ــــ دائما متألقة ومميزة هند ـــ انتي كل يوم تحلوي ليه كده بعشقك.

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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