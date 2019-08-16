ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيقة رشدي أباظة ضيفة كلام ستات .. السبت

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 12:25 ص
رشدى أباظة
رشدى أباظة
محمد نبيـل
تحل منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة ضيفةً على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، يوم السبت المقبل.

ويستهل البرنامج فقراته يوم السبت، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف داليا السعدني مهندسة معمارية، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع.

البرنامج من تقديم شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودته للشاشة.. ضيوف 4 شارع شريف من الاثنين للأربعاء على قناة الحياة

علاء مرسي ضيف "كلام ستات" على ON E.. غدا

غدا.. سوزان نجم الدين ضيفة كلام ستات على ON E

خطة برنامج شريف مدكور الأسبوع المقبل على الحياة.. الفقرات والضيوف

من السبت للأربعاء.. ضيوف وفقرات "كلام ستات" على ON E

تعرف على ضيوف شريف مدكور خلال الأسبوع المقبل عبر قناة الحياة

ترشيحاتنا

تطور جديد في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

اختبر قوة نظرك واعثر على البطريق في الصورة

بأكثر من 200 مليون جنيه.. قصة بيت أسود اشتراه هازارد بعد انتقاله لـ ريال مدريد

رسميا .. مصر تواجه البرتغال فى نصف نهائى كأس العالم لناشئى اليد

نشرة الفن والفنانين| اتهام لـ أحمد حلمي بالسرقة.. وهيثم شاكر يعلن تعافيه من السرطان

بدون معاشرة.. الإفتاء: يجوز للشاب تقبيل خطيبته بعد العقد وقبل الدخول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوف وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بـ اطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا