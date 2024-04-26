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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهات التحقيق بالقليوبية تستعلم عن حالة المصابين فى سقوط حائط عقار شبرا الخيمة

سقوط حائط
سقوط حائط

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط بمنطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة ، إثر سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


البداية تلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بلاغ من الأهالي بسقوط حائط من عقار على عقار مجاور له ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.


على الفور انتقل اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة لموقع الحادث، تبين سقوط حائط من عقار على منزل مجاور له، وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، ومحرر محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.
وأسفر الحادث عن إصابة المصابين يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة غرب عقار

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