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فن

بعد مهرجان فينيسيا.. ستموت فى العشرين بتورونتو السينمائى

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:01 ص
ستموت فى العشرين
ستموت فى العشرين
محمد نبيـل
يشارك الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائى الدولى والذى يقام أواخر شهر أغسطس الجارى.

الفيلم سوف يشارك أيضا بمسابقة أيام فينيسيا بالدورة المقبلة بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وهو الفيلم الروائى الطويل الأول للمخرج السودانى أمجد أبو العلاء، وشاركت عدة جهات فى إنتاجه منها THE CELL المصرية.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.

ويعتبر هذا الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة "سور فاند" النرويجية.

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة قصيرة للروائى السودانى حمور زيادة، فى عوالم صوفية، وتتناول تأثير المجتمعات على الفرد وخنوعه لها وفكرة الخروج منها، وتدور أحداثه فى ولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبدالباقى وأبو حراز.

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