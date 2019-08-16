5 سيارات إطفاء يسيطرون على حريق ورشة بمدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم ورشة سيارات بمدينة نصر ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة الصباحية للتحقيق .



تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى أحداث حالة من الفزع لدى الأهالى خاصة أنها قريبة من منطقة سوق الخضراوات .



تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة صيانة سيارات بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر .



على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب٥ سيارات إطفاء و٢ خزان مياه وتم محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المحلات والورش المجاورة ، دون إصابات .

