5 سيارات إطفاء يسيطرون على حريق ورشة بمدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم ورشة سيارات بمدينة نصر ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة الصباحية للتحقيق .
تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى أحداث حالة من الفزع لدى الأهالى خاصة أنها قريبة من منطقة سوق الخضراوات .
تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة صيانة سيارات بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر .
على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب٥ سيارات إطفاء و٢ خزان مياه وتم محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المحلات والورش المجاورة ، دون إصابات .
تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى أحداث حالة من الفزع لدى الأهالى خاصة أنها قريبة من منطقة سوق الخضراوات .
تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة صيانة سيارات بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر .
على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب٥ سيارات إطفاء و٢ خزان مياه وتم محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المحلات والورش المجاورة ، دون إصابات .