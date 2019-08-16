اليوم انكسار الموجة الحارة .. تعرف على طقس الجمعة

تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية إلى موجة شديدة الحرارة سادت كافة الأنحاء ، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم - الجمعة 16 – 8 – 2019 يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم - أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون 36 للعظمى والصغرى 24، وتسجل العظمى على الوجه البحري والقاهرة 41 والصغرى 28، وتكون على جنوب سيناء والغردقة العظمى 39 والصغرى 28، أما شمال الصعيد فتكون 26 للعظمى و42 للصغرى.



وأشار الدكتور أحمد عبد العال الى حالة الطقس اليوم طبقا لـ هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيبدأ انكسار الموجة الحارة وتسجل درجات الحرارة 38 درجة فقط.



وأوضح أن حالة الطقس فى القاهرة تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة، يصاحبها انخفاض فى نسب الرطوبة، حيث تسجل نسب الرطوبة اليوم 65% فقط بدلًا من 85%.



وأكد أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا لذلك لا بد من الابتعاد عن الخروج فيها، مضيفًا أن هناك فرصا لسقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين، وابى سمبل، وأسوان وقد تكون رعدية.



وحول تأثر أجواء مصر بالانفجار النووي في روسيا، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن مصر بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعي الناتج عن انفجار روسيا النووي، مؤكدا أن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأي كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذي تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيري القادم من هناك أحيانا.



وأضاف أحمد عبد العال، في بيان صحفي صادر من هيئة الأرصاد الجوية ، أن مصر تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمى الذي يجلب لنا كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، لتبلغ ذروتها على القاهرة غدا، الخميس، على أن تعود حول معدلاتها الطبيعية اعتبارا من الجمعة المقبل.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس ، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، ، على السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 23، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 36 والصغرى 24، وتكون على الوجه البحري والقاهرة العظمى 41 والصغرى 28، بينما تكون العظمى 39 والصغرى 28 على جنوب سيناء والغردقة، أما شمال الصعيد تكون العظمى 42 والصغرى 26، وتكون العظمى 43 والصغرى 27 على حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد.