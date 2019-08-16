أهالي شارع الإيمان ببشتيل: مش بنشوف المياه

أرسل القارئ منتصر علي، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يتضرر فيها من انقطاع المياه فى شارع الإيمان بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة.



وقال علي في شكواه نحن سكان شارع الايمان نعانى من انقطاع مياه الشرب المستمر من الساعة 5 حتى 11 مساءً يوميًا .



وأضاف منتصر علي، أنه تم إبلاغ شركة المياه وتحرير شكوى عبر الخط الساخن ولم يتم حل هذه المشكلة حتى هذه الآن.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.