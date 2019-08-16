الزراعة تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية في محافظات الجيزة والفيوم ودمياط.. صور

شنت مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة ودمياط والفيوم، أمس، حملات إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية في المحافظات الثلاث.
قال الدكتور أنور عيسى وكيل وزارة الزراعة بالجيزة: إن مديرية الزراعة بالتعاون مع ادارة حماية الأراضي ومجلس مدينة العياط وقوات الشرطة قاموا بتنفيذ حملة إزالات تعد على الارض الزراعية في المهد عدد 7 حالات بهبيت والعطف بمركز العياط.
وفي محافظة دمياط قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة: إن المديرية قامت بالإزالة الفورية لمساحة 300 متر تعدى بناحية التوفيقية وتمت الإزالة الفورية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة.
أما في الفيوم قال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن مديرية الزراعة وبالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وحماية الأراضي قامت بإزالة التعدي على مساحة 16 قيراطا بمركز سنورس جمعية منشاه طنطاوي مركز الفيوم.
كانت زارة الزراعة، أصدرت تعليمات مشددة بالتصدي بحزم للتعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وإزالتها في المهد وبناء على ذلك تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة وبتعاون المديريات مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي وأجهزة الشرطة والسادة المحافظين تم إزالة حوالي 80% من حالات التعدي خلال عيد الأضحى وجار استمرار إزالة التعديات مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.