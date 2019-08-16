سريلانكا تدعو لمقاطعة عروض الفيلة بسبب سوء المعاملة

دعت جماعات حماية الحيوان إلى مقاطعة مراكز عروض الفيلة فى سريلانكا بسبب ما تعانيه الحيوانات من سوء المعاملة خاصة بعد نشر صورا لأنثى فيل تستغل فى الأعمال الاستعراضية فى احد المهرجانات الشهيرة وقد اتضح معاناتها من الهزال بسبب سوء التغذية.





وجاءت الدعوة بعدما انتشرت صور لأنثى فيل عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وقامت مؤسسة "انقذوا الفيلة" بنشرها لإثارة الاهتمام بسوء استغلال الفيلة.





وقال ليك شسيرليت مؤسس منظمة "انقذوا الفيلة" أن أنثى الفيل وتدعى تيكيرى وتبلغ من العمر 70 عاما تستغل فى العروض الاستعراضية فى مهرجان بيراهيرا منذ الغروب وحتى وقت متأخر من الليل ولكنها لا تحصل على ما يكفى من الطعام وهو ما انعكس على صحتها العامة .. وكشف أن انثى الفيل ليست الوحيدة ولكنها واحدة من ستين فيلا يتم استغلالها فى المهرجان دون أن تحصل على الرعاية اللازمة مما يؤثر على صحتها .



