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أخبار البلد

ليست حمير.. مصادر تكشف حقيقة العثور على بقايا دواب بالبحر الأحمر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:18 م
نفى مصدر مسئول صحة ما تردد ببعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت، بشأن العثور على أربع شكائر بطريق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بها بقايا دواب "حمير" مشفاة من أجل التقديم فى المطاعم.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا ، حيث تم تشكيل لجنة ضمت ضباط إدارة مباحث التموين ومتخصصين بالطب البيطرى بالبحر الأحمر، وبالإنتقال للمكان المُشار إليه، تبين أن ما عُثر عليه هو عبارة عن بقايا لعجول (أضاحى العيد) ، قام أحد الأشخاص بالتخلص منها بطريقة مخالفة ووضعها بجانب الطريق بالمكان المشار إليه.. وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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