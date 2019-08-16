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فن

انتي شبه روبي.. ياسمين عبد العزيز فى صورة جريئة ومثيرة للجدل

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:22 م
صدى البلد
مصطفى كرم
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وحلت ياسمين عبد العزيز بإطلالة جريئة مع إسدال شعرها علي كتفيها ووضع ميكب كثيف علي وجهها مع تغير ملامح وجهها باستخدام فلتر الصورة .

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "مش فاهمة ليه بيلعبوا في وشك بالفوتوشوب انتي أحلى من كدا بكتير "و "الفوتوشوب مطلعك شكل روبي" و"أنت علي طبيعتك احلي بكتير".

وظهرت ياسمين عبد العزيز مع مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد وحققت الحلقة نجاحا واسعا علي السوشيال ميديا وكشفت ياسمين عبد العزيز كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بها وتحدثها عن حياتها الشخصية.

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