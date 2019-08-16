ترامب يدعو إلى خفض التوتر في جامو وكشمير

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، أنه من المهم أن تسعى الهند وباكستان لخفض حدة التوتر في جامو وكشمير عبر "الحوار الثنائي".



وحذَّر عمران خان، أمس الخميس، من خطر تعرض المسلمين في جامو وكشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي"،



وتوعد عمران خان، الهند، بالرد على أي عدوان على الشطر الباكستاني من جامو كشمير، وذلك في أعقاب تصاعد الأحداث إثر إلغاء نيودلهي للحكم الذاتي في الجزء الهندي منها.



وأثار إغلاق وادي كشمير، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة، انتقادات واسعة، وتظاهر آلاف الأشخاص السفارة الهندية في لندن، أمس الخميس،ولوح كثيرون منهم بأعلام باكستان وكشمير، لدعم المنطقة المتنازع عليها.



من جهته، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الجمعة، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون بوجه عام، أنه على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن جامو وكشمير.