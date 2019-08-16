بايرن ميونخ يضم كوتينيو .. والإعلان الرسمي خلال ساعات

أكدت تقارير الصحف الإسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة وافق علي الانتقال إلي فريق بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضافت إذاعة " Rac1 " الكتالونية أن اللاعب سينتقل إلى بايرن ميونخ في شكل إعارة وخلال الساعات القليلة المتبقية سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.



وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن كوتينيو لن يتواجد في مواجهة اتليتك بلباو ويطير إلى ميونخ يوم الأحد استكمالا لإجراءات الانضمام.



جدير بالذكر أن برشلونة ضم البرازيلي فيليب كوتينيو قادما من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه استرليني.