مصرع شاب غرقا في مرسى مطروح

لقي شخص مصرعه غرقًا بشاطئ البسنت بمدينة مرسى مطروح خلال قيامه بالسباحة.



وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح وصول مستشفى مطروح العام، جثة هامدة باسم مينا رسمي باسط 25 سنة سوهاج ، إثر تعرضه للغرق خلال قيامه بالسباحة بشاطئ البسنت.



ودل التشخيص المبدئى على أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.