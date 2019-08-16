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روسيا وجنوب أفريقيا تبحثان الأمن الأقليمي في أفريقيا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:38 م
روسيا وجنوب أفريقيا
روسيا وجنوب أفريقيا يبحثان الأمن الأقليمي في أفريقيا
أ ش أ
قالت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، ناقش خلال اجتماع مع نظيره الجنوب أفريقيا سامبسون ماكفيتلا، مشاريع التعاون العسكري والعسكري التقني، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي في القارة الأفريقية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الاجتماع، جرت مناقشة مشاريع التعاون العسكري والعسكري والتقني، وكذلك تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي الملحة في القارة الأفريقية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان من جديد التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الودية بين جيشي البلدين، وذلك خلال اجتماع نواب وزراء الدفاع في 16 أغسطس على هامش دورة الألعاب الدولية للجيش في روسيا.

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