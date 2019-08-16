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رياضة

مدحت عبد الهادي: الزمالك لديه أقوى الخطوط الهجومية في مصر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:48 م
مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
عمرو ابوبكر
أشاد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، بأداء فريقه خلال مباراة ديكاداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 7 - 0.

وقال مدحت عبد الهادي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طارق يحيي قدم مباراة جيدة اليوم، وأدار الفريق بشكل جيد، الزمالك ظهر بالصفقات الجديدة بشكل مميز في أرض الملعب".

وأضاف مدحت عبد الهادي "الزمالك يملك لاعبين من نوعية كبيرة قادرة على حسم المباريات الكبرى، الثلث الهجومي للزمالك هو من أقوى الخطوط الهجومية في مصر".

وواصل مدحت عبد الهادي تصريحاته: "كريم بامبو لاعب مميز واتمنى استمراره بنفس الإيجابية على مرمى المنافس، اشرف بن شرقي أيضًا لا خلاف عليه هو لاعب جوكر، في وجود ثنائي مميز في القيادة وهما شيكابالا وحازم إمام".

واستطرد مدحت عبد الهادي: "إصابة فرجاني ساسي أثَّرت على فريق الزمالك، بجانب إصابة جنش، وأزمة كهربا".

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