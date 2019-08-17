طارق يحيي يكشف سبب فوز الزمالك بسباعية أمام ديكاداها بدوري الأبطال

كشف طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه على ديكاداها الصومالي بسباعية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وأضاف طارق يحيى، أنه تم تجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة، وأشاد بمستوى كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الذي انتظم في التدريبات قبل المباراة بيومين.



وأكمل المدير الفني حديثه، أن الأداء سيتحسن في المستقبل في ظل ارتفاع معدلات اللياقة البدنية، مضيفا أنه يحترم الفريق المنافس، ومشددا على أنه تابع تدريب فريق ديكاداها الصومالي وتابع مباراة للمنافس في الدوري الصومالي ودرس نقاط القوة والضعف.



وأكد طارق يحيى أن خبرات لاعبي الزمالك لعبت دورا في حسم اللقاء كما التزم اللاعبون بالتعليمات، موضحا أن الزمالك افتقد عدد من اللاعبين الأساسيين في المباراة أمثال طارق حامد ومحمود علاء وفرجاني ساسي ولكن الفريق لم يتأثر بالغيابات، وشدد على أنه دفع باكثر اللاعبين جاهزية، موضحا أن التزام شيكابالا سبب الاعتماد عليه في اللقاء، وأوضح أن بن شرقي ظهر بمستوى جيد في المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل مباراة بطل الصومال، مضيفا أن محمد عبد الشافي نجح في الظهور بمستوى جيد في ظل خبراته الكبيرة، وشدد على أنه حذر اللاعبين من المباراة وأكد لهم على خطورتها في ظل بداية الموسم وعدم جاهزية جميع اللاعبين بنفس الصورة.



وأوضح طارق يحيى، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في المباريات المقبلة بعد تحقيق الفوز على بطل الصومال بسباعية، مضيفا أنه أعلن من قبل أنه تحت أمر الزمالك حتى إذا كان سيتولى تدريب الفريق لمدة ساعة.