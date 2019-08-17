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فن

بعد شائعة وفاته.. محمد عبده فى القاهرة خلال أيام

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:11 ص
محمد عبده
محمد عبده
نبيل العدوى
يستعد فنان العرب محمد عبده للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس الجاري.

محمد عبده، طالته شائعات حول حالته الصحية خلال الأيام الماضية ولكنه أكد إنه بصحة جيدة.

آخر أعمال محمد عبده، الفنية هو ألبوم «يا غافية قومي» الذي طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «يا غافية قومي» في صدارة ترتيب الأكثر مشاهدة بين باقي الأغاني برصيد 53 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «أنا من أكون» في المركز الثاني برصيد 49 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم 10 أغان، وهي: «وين الدليل، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومي، تساوت، مريت، أنا سمعت اسمك، تذكرين، كتبت لك خط».

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