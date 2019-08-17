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بين الناس

أهالي الوادي بعين شمس: تعبنا من ريحة الزبالة والتكاتك

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:30 ص
انتشار التكاتك
انتشار التكاتك
كريم ناصر
أرسل محمد نور، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك وتكسير الطرق بمنطقة الوادى الواقع بالقرب من مزلقان القطار بحى عين شمس.

وأوضح محمد نور أن منطقة الوادي الواقعة بالقرب من منطقة الجراش ومزلقان عين شمس تعانى من انتشار التكاتك وأكوام القمامة ووجود تكسير بالشارع ما يفسد المظهر الحضارى للحي. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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