أهالي الوادي بعين شمس: تعبنا من ريحة الزبالة والتكاتك

أرسل محمد نور، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك وتكسير الطرق بمنطقة الوادى الواقع بالقرب من مزلقان القطار بحى عين شمس.





وأوضح محمد نور أن منطقة الوادي الواقعة بالقرب من منطقة الجراش ومزلقان عين شمس تعانى من انتشار التكاتك وأكوام القمامة ووجود تكسير بالشارع ما يفسد المظهر الحضارى للحي.



